Ryanair supera Lufthansa. E’ la compagnia più utilizzata in Europa

Ryanair «scippa» a Lufthansa — dopo due anni — lo scettro europeo del gruppo con il maggior numero di passeggeri trasportati, mentre a livello di singola compagnia la low cost irlandese non ha rivali: doppia i tedeschi e supera la seconda inseguitrice, easyJet, di una cinquantina di milioni di clienti. È questa la fotografia del Corriere della Sera sul trasporto aereo in Europa nel 2019 consultando i bollettini pubblici dei vettori che assieme imbarcano l’80% dei viaggiatori nell’area. Una classifica che evidenzia ancora un’alta frammentazione nel Vecchio Continente e allo stesso tempo l’urgenza per Alitalia di finire in un agglomerato per non restare definitivamente indietro.

Concentrandosi sulle singole compagnie aeree l’anno passato i Boeing 737 di Ryanair hanno trasportato 146,3 milioni di persone. Per capire il peso della low cost nel complesso basti pensare che al secondo gradino c’è …









Leggi la notizia completa