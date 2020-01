Quale futuro per il centro F.C.S.A. n.72 di Mazara del Vallo?

Il Centro n. 72 della F.C.S.A. (Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche), è allocato presso l’U.O.S. di Patologia Clinica del P.O. “ A. Ajello” di Mazara del Vallo. Esso sorge nel 1990 grazie all’impegno del compianto dr. Michele Sossio. Inizialmente i pazienti erano poche decine ma negli anni, grazie anche all’attività di supporto reso al Centro dalla locale sezione dell’A.I.P.A. (Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati), il numero dei pazienti monitorati dal Centro si è incrementato ed attualmente circa 750 pazienti usufruiscono di tale servizio assistenziale.

Fino ad agosto 2018 entrambi i dirigenti medici in organico presso l’U.O.S di Patologia Clinica prescrivevano l’adeguata terapia anticoagulante, poi la d.ssa Rubino, referente FCSA, va in quiescenza, l’incombenza rimane esclusivamente sulle spalle …









