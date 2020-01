Piazza dei Caduti, viale Senatore Pietro Grammatico, nell’area di fronte la Scuola elementare e nella piazzetta di fronte la chiesa Regina Pacis, a Nubia in via Firenze e a Dattilo in via 1 Maggio.

Sono questi i luoghi dove a Paceco possibile conferire gli indumenti usati. Una iniziativa, quella delle postazione per la raccolta del vestiario usato, voluta dall’assessore all’ecologia Federica Gallo per cercare di aumentare e migliorare i risultati della raccolta differenziata.











