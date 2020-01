Obiettivo Città spiega le motivazioni del No all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare di Obiettivo Città, in riferimento all’analisi effettuata sull’ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato presentato da codesta Amministrazione, descrivono le motivazioni che ci porteranno alle valutazioni conclusive sull’atto in esame. Per quanto ci riguarda l’ipotesi di bilancio predisposta dal Sindaco e dalla Giunta non ha assicurato le condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria, infatti riteniamo che questo bilancio non sia per niente stabilmente riequilibrato, non è stato elaborato un piano capace di dare certezze e soprattutto equilibrio, un piano capace di rimuovere le cause strutturali che hanno determinato il dissesto, in modo da conseguire un pareggio economico e finanziario, dei ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa, in grado di rendere possibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili.

nelle foto da sx Calogero Martire ed Enza Viola

Ci saremmo aspettati delle trasformazioni sia sul …









Leggi la notizia completa