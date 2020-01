Misiliscemi: nasce il 25mo Comune della provincia trapanese

PALERMO, 23 GEN – Trapani perde 8 frazioni e in Sicilia arriva un nuovo Comune, il 391esimo: si chiamerà Misiliscemi e dovrebbe nascere prima dell’estate, visto che manca solo l’ok dell’assemblea regionale siciliana. Nei giorni scorsi la giunta Musumeci ha approvato la delibera di istituzione del nuovo ente locale che, all’inizio, sarà retto da un commissario in carica fino alle elezioni. Il personale del comune di Trapani residente nelle frazioni scorporate passerà alle dipendenze del nuovo ente locale. Misiliscemi avrà 8.669 abitanti, circa il 12,5% degli attuali abitanti di Trapani (67.531), ma nel periodo estivo la popolazione arriverà a 25mila persone per via della presenza del lido Marausa. Nel territorio del nuovo Comune ricadono inoltre strutture importanti, al momento sotto il controllo di Trapani: l’aeroporto di Birgi, l’ospedale, l’Università, lo stadio di calcio e il …









