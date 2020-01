Messina Denaro punto di riferimento per Cosa nostra trapanese, ma c’è molta insofferenza

Il boss Matteo Messina Denaro, a capo del mandamento di Castelvetrano, è ancora il principale punto di riferimento dell’organizzazione Cosa Nostra in provincia di Trapani. Nonostante la lunga latitanza – si legge nella relazione del primo semestre 2019 della Direzione Investigativa Antimafia – il capo del mandamento di Castelvetrano e rappresentante provinciale di Trapani, costituisce ancora il principale punto di riferimento per le questioni di maggiore interesse in seno all’organizzazione.

Segnali di insofferenza – Benché il boss continui a beneficiare di un diffuso sentimento di fedeltà da parte di molti membri dell’organizzazione mafiosa trapanese, non mancano – si legge nella relazione della Dia – segnali di insofferenza da parte di alcuni affiliati per una gestione di comando difficoltosa per via della latitanza che tende a riverberarsi negativamente tralasciando le questioni importanti per gli affari dell’organizzazione“. Le posizioni di vertice dei …









