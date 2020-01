Mazara, nominati (per sorteggio) i revisori dei conti

Il Consiglio comunale di Mazara del Vallo , come previsto dalla normativa vigente, ha nominato per sorteggio i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio.

Dall’elenco degli ammessi sono stati estratti: Vincenzo D’Angelo di Erice, Antonio Maria Fricano di Casteldaccia e Carmelina Volpe di Agrigento.

A presiedere il Collegio dei Revisori di Conti sarà Carmelina Volpe, che ha all’attivo 15 incarichi di Revisore rispetto ai 4 di D’Angelo ed ai 2 di Fricano.

Estratti a sorte anche 6 membri supplenti, nel caso di rinuncia dei componenti titolari estratti: sono Piero Castelli, Vincenzo Catalano, Andriana Minuti, Rosario Ginex, Salvatore Di Lena e Pietro Gioviale.

Il Consiglio, prima della nomina del Collegio dei Revisori, ha approvato una riduzione del 15% dei compensi dei Revisori, rispetto ai nuovi compensi stabiliti dalla normativa nazionale che ha adeguato gli stessi compensi, incrementandoli.

Nei fatti l'









