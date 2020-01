Mazara, Marittimi protestano in catene davanti la sede INPS

In data odierna alle ore 9.30, una delegazione di lavoratori marittimi della S.N.A.D. spa di Augusta (Sr) con la presenza delle rappresentanze sindacali FiLT CGIL e FIT CISL, protestano, incatenandosi, presso la sede INPS di Mazara del Vallo, quale sede competente, per la mancata corresponsione delle prestazioni previste dalla legge 104/92, concedi maternità e ritardi nella corresponsione dei trattamenti previsti per i periodi di malattia.

Il mancato pagamento si protrae dall’anno 2015.

FILT CGIL Filippo puglia









