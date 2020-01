Marsala, mafia: processo “Annozero”. Ancora non si entra nel vivo

Non riesce ad entrare nel vivo, davanti il Tribunale di Marsala, il processo scaturito dall’operazione antimafia “Annozero”. Ancora una volta, infatti, i periti incaricati di effettuare le trascrizioni delle intercettazioni hanno chiesto altro tempo (altri 30 giorni) per concludere il loro lavoro.

E questo perché la mole delle intercettazioni è notevole. Già lo scorso 10 ottobre i periti avevano chiesto altro tempo. Stavolta, l’udienza è stata rinviata 12 marzo. Intanto, pare che alcuni files audio siano difficili da aprire o leggere. E che manchino alcuni progressivi.

Il processo è quello denominato “Accardo Giuseppe + 14” e tra i personaggi alla sbarra vede anche Gaspare Como, 51 anni, uno dei cognati del boss Matteo Messina Denaro, al quale si contesta un ruolo di vertice.

Secondo l’accusa, infatti, Gaspare Como sarebbe stato designato dal cognato, per un certo periodo, quale “reggente” del mandamento …









