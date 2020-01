Marsala. Giornata Internazionale degli Avvocati in Pericolo 

MARSALA – Il 24 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale degli Avvocati in pericolo, organizzata, fin dal 2009, dalla omonima Fondazione, in collaborazione con diverse associazioni di avvocati presenti in tutto il mondo.

La manifestazione nasce allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle minacce, sulle violenze e sugli omicidi commessi nei confronti degli avvocati in diverse parti del mondo, colpevoli solo di esercitare in maniera indipendente ed autonoma la loro professione e di battersi per la difesa dei loro assistiti.

La Giornata ricorda il massacro di Atocha, avvenuto a Madrid, il 24 gennaio del 1977, in cui furono uccisi 5 avvocati, esperti di diritto del lavoro, nel periodo di transizione tra la dittatura franchista e la democrazia. Dal 2013 ad oggi si registrano, purtroppo, episodi di grave ostilità nei confronti degli avvocati appartenenti alle associazioni degli avvocati …









