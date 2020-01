Marsala, è morto Aurelio Ombra. Imprenditore, ha reso grande l’Ausonia

E’ morto nella notte Aurelio Ombra.

Tra gli imprenditori più noti in Sicilia, e non solo, Aurelio Ombra è stato l’uomo che ha portato in Italia e in tutto il mondo il nome di Marsala, con i gruppi elettrogeni ideati e realizzati dalla sua azienda, l’Ausonia.

Era nato il 13 Agosto del 1932.

La sua vita è stata lunga, avventurosa, ricca di successi imprenditoriali, come si legge nel decreto di conferimento del titolo di Cavaliere del Lavoro:

Ha compiuto gli studi presso l’Istituto Nautico di Trapani e dopo una parentesi di circa otto anni in marina, nel 1961 ha deciso di dedicarsi alla conduzione della piccola azienda paterna, fino a quel momento orientata nella produzione di macchine per l’industria enologica. Abbandona il settore originario già in fase di declino e crea un nuovo insediamento industriale su un ‘area di 32.000 mq., orientando la produzione dell’ AUSONIA nel …









