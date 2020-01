Marsala, donna sui binari all’arrivo del treno. Tragedia sfiorata

Una donna ha rischiato di finire falciata da un treno questa mattina alla stazione di Marsala.

Sono stati certamente momenti di paura quelli vissuti alle 9 circa alla stazione ferroviaria, quando, mentre era in arrivo il treno della tratta Trapani-Castelvetrano, una donna sui 40 anni si è trovata distesa sui binari. Non è chiaro, al momento, se la donna abbia accusato un malore e sia caduta sui binari, o si sia di sua volontà sdraiata aspettando che il treno la investisse. Immediati i soccorsi dei presenti e del compagno che sono riusciti a tirar via dai binari la donna prima che accadesse l’irreparabile. La donna è rimasta illesa ed è andata via con l’uomo con cui era in compagnia.









Leggi la notizia completa