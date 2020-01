Marsala, altro open day all’istituto “Abele Damiani”

Dopo il grande successo del 1° Open Day, considerate le numerose richieste pervenute da molte famiglie, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Abele Damiani” di Marsala organizza il 2° Open Day invitando i genitori e gli alunni frequentanti la classe terza delle scuole medie del territorio Domenica 26 gennaio 2020, dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:00 nei locali siti in via Trapani n. 218.

Sarà questa l’occasione per visitare i nuovi laboratori, per ricevere informazioni sull’offerta formativa e per effettuare direttamente l’iscrizione per i seguenti indirizzi di studio:

– L’istituto Alberghiero con i tre percorsi specifici: Enogastronomia, Sala e vendita ed Accoglienza turistica; nell’ambito dell’Enogastronomia è attivata l’opzione Pasticceria.

– L’istituto Agrario con le tre articolazioni: Produzione e trasformazione, Gestione dell’ambiente e del territorio e Viticoltura ed Enologia.

– Il College Damiani, annesso all’Istituto, offre agli alunni la possibilità di iscrizione come convittori e semiconvittori.

E’ possibile effettuare l’iscrizione …









Leggi la notizia completa