CASTELVETRANO – Lega Giovani Castelvetrano dice NO alla violenza, ed esprime solidarietà a Gianluca Ippolito, vittima qualche settimana fa in pieno centro storico a Castelvetrano, di un episodio di violenza assurdo e spaventoso. Quella sera mentre tornava a casa, percorrendo la via Bonsignore, ha assistito ad un episodio di violenza nei confronti di una donna. Nel tentativo di avvertire le forze dell’ordine, veniva sorpreso, e con l’aiuto di un secondo individuo, bloccato, malmenato, e nel tentativo di fuggire, colpito con l’auto dell’uomo. Trasportato all’ospedale di Castelvetrano, una prognosi di sette giorni a seguito di un leggero trauma cranico e di un trauma al ginocchio, questo il responso medico.

Ha poi esposto denuncia nei confronti degli individui.Gianluca frequenta il terzo anno dell'istituto tecnico Commerciale G.B Ferrigno, da anni impegnato nel volontariato in ambito ambientale in collaborazione …









