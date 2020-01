L’Ars ci ripensa e approva l’esercizio provvisorio. Salvi i conti della Sicilia

Dopo il clamoroso passo falso della maggioranza di centrodestra, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato l’esercizio provvisorio fino al 30 aprile. Trentacinque i voti a favore.

Evitata la paralisi dei conti ed anche la gestione provvisoria. Ci sarà tempo per fare un bilancio organico.

Il ddl, modificato con un emendamento governativo per mettere una pezza a quanto accaduto 24 ore prima, è stato approvato all’Ars dopo la riscrittura dell’intero art.1 che era stato stoppato, portando da tre a quattro i mesi (30 aprile) di gestione in dodicesimi del bilancio della Regione.

La maggioranza ha retto anche al voto segreto in tre occasioni. Il nuovo gruppo della Lega, votando a favore, ha comunque criticato il metodo con cui il governo ha gestito il documento. Il governo si è impegnato a presentare la legge di bilancio nei primi giorni di febbraio.

Mentre è stato bocciato l’emendamento che prevedeva …









