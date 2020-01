Incidente stradale, oggi pomeriggio, a Trapani, all’incrocio tra la via Milo e la via Genuardi.

Una Minicar con a bordo due minori si è ribaltata dopo essersi scontrata con un’auto.

Gli occupanti sono stati trasportati in ospedale. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una macchina che era in sosta. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Le condizioni dei due minorenni, trasportati in ambulanza al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate, non destano preoccupazione.









