Il Trapani Calcio divorzia con Nember e ufficializza il colpo Odjer

Il Trapani Calcio ha annunciato ufficialmente la rottura della collaborazione con Luca Nember, l’ormai ex direttore sportivo granata. Ecco il comunicato della società:

“Il Trapani calcio ed il signor Luca Nember, che hanno proficuamente e con soddisfazione reciproca lavorato in questi tre mesi, hanno deciso di comune accordo di non proseguire nella collaborazione in corso.Si coglie l’occasione per smentire le ultime notizie diffuse, affinché non vengano strumentalizzate arrecando un danno sia al Trapani Calcio sia alla riconosciuta professionalità del signor Luca Nember”.

Intanto il Trapani continua a muoversi molto sul mercato. La società granata ha infatti ufficializzato nelle ultime ore l’arrivo di Moses Odjer dalla Salernitana, che rappresenta dunque il quarto rinforzo di questa sessione di mercato per il Trapani, dopo gli acquisti di Buongiorno, Dalmonte e Coulibaly. Questo il comunicato:

"Moses Odjer è …









