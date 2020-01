Il consiglio dice sì all’ipotesi di bilancio: ecco ora cosa succederà

Il consiglio comunale di Castelvetrano ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, strumento necessario per un Comune in dissesto finanziario. Il voto favorevole è stato espresso dai 15 consiglieri di maggioranza, mentre i 7 d’opposizione hanno votato contrario. Francesco Casablanca, presidente della Commissione al bilancio, si è, invece, astenuto.

L’approvazione dell’ipotesi di bilancio è arrivata al termine di un lungo e sofferto iter. In Comune la Regione Siciliana (che aveva chiesto all’ente alcuni chiarimenti con note scritte, alle quali non è stata mai data risposta) ha finanche mandato un commissario ad acta. Così l’ipotesi di strumento finanziario è stata preparata dagli Uffici comunali, poi l’ok della Giunta municipale, l’analisi dei Revisori dei conti e, infine, in consiglio comunale per l’approvazione finale.

Ma, in soldoni, cosa è l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato? …









