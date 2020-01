Finge 17 gravidanze in 19 anni per incassare bonus bebè e indennità: 130.000 euro

Ha finto in quasi venti anni ben diciassette gravidanze per truffare l’Inps, incassando bonus bebè e indennità varie.

Ad architettare la truffa una donna di 51 anni e il convivente di cinque anni più grandi.

A loro, dopo una lunga indagine, sono arrivati i Carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro di Roma che, nella mattinata del 22 gennaio, hanno eseguito un provvedimento di misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria emesso dal Gip, su richiesta avanzata dalla Procura di Roma.

Gravidanze inventate e documenti falsi per truffare l’Inps

La donna, dipendente di un MC Donald’s della Capitale, tra il 2001 ed il 2019 aveva dichiarato al suo datore di lavoro di aver sostenuto ben 17 gravidanze conseguendo durante quindi la prevista “astensione dal lavoro” nonché la successiva indennità dall’Inps.

Le indagini hanno permesso di accertare che la 51enne aveva di fatto solo tre figli, di cui l’ultimo …









