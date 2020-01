Erice, più controlli per la pulizia della città

Controlli più severi sul rispetto dei divieti di sosta durante i servizi notturni di spazzamento delle strade comunali.

Sono queste le direttive che l’assessore alla Polizia Municipale di Erice, Giuseppe Spagnolo, ha impartito al Comandante della P.M. di Erice, Vito Simonte, al fine di rendere più efficiente il servizio di spazzamento previsto nel contratto con la ditta incaricata della pulizia delle strade per il Comune di Erice, la Econord spa.

“I cittadini pagano per questo servizio e non è più ammissibile – dichiara l’assessore Spagnolo – che a causa della scarsa sensibilità di pochi, lo stesso non venga effettuato nel migliore dei modi. Purtroppo, infatti, nonostante la presenza dell’apposita segnaletica lungo le strade, i divieti non vengono rispettati nelle ore notturne rendendo quasi inutile il passaggio della macchina spazzatrice, lasciando di fatto molti rifiuti per strada. Confido …









Leggi la notizia completa