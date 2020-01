“È diventata una barzelletta la riforma del comparto Forestale. Parole,parole….”

“E cosa ci si poteva aspettare dall’incontro di ieri, i lavoratori Forestali siciliani dopo trenta o quarant’anni di promesse non mantenute ? Un’altra promessa tanto bella e cordiale del faremo e del quanto prima ci riuniremo….”- Queste le parole di Antonio David di ForestaliNews, dopo l’incontro avuto ieri pomeriggio dai sindacati tutti dopo l’incontro con il governo regionale.

Una situazione che vede sempre dei piccoli o grandi intoppi e che si racchiude sempre nel rimandare il tutto al dopo. Quel dopo che ormai è diventato una consuetudine di fatto in attesa ormai di quel tempo che non arriva più. Questa volta ci si è messa la questione dell’esercizio provvisorio che ha visto l’assessore Bandiera andare via prima dall’incontro coi sindacati per recarsi all’Ars, mentre l’assessore Cordaro …









Leggi la notizia completa