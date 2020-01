Decathlon apre a Palermo: un sogno che si avvera

Finalmente non bisognerà più mettersi in macchina, consumare le ruote, la benzina ed il tempo per andare fino a Catania per poter usufruire del mega store Decathlon.

Fra qualche settimana, per la felicità di tutti gli abitanti della Sicilia occidentale, si inaugurerà il nuovo centro Decathlon a Palermo.

A quanto pare Decathlon apre a Palermo, nell’ex stabilimento Coca Cola che si trova alla fine di via Lanza di Scalea all’imbocco dell’autostrada.Il progetto è alle battute finali e manca solo la relazione dello sportello unico Attività produttive (Suap) del Comune e l’indizione della conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni.Il via libera doveva arrivare molti mesi prima, ma per una serie di inciampi burocratici passerà qualche altra settimana prima di avere l’ok definitivo.«Siamo ormai alle battute finali – afferma …









