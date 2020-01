Colore e allegria in Ematologia, dono del Cav. Giongrandi

A pochi giorni dall’apertura degli spazi che sono stati inaugurati per il reparto di ematologia, dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, arriva un meraviglioso gesto di solidarietà per quel reparto ed il personale che ogni giorni vi presta servizio.

Protagonista di una donazione, il sig. Pietro Giongrandi un ex maresciallo dei carabinieri di 90 anni che quel reparto lo conosce molto bene, lì la moglie, ormai venuta a mancare, era una paziente. Il sig. Pietro che ha la passione per la pittura, appena ha saputo dei nuovi locali per il reparto, ha dipinto una nuova opera. “Ho scelto di dipingere dei fiori perché portano colore e allegria in un luogo dove si cura gente che soffre”, queste le sue parole in occasione della consegna.

Una persona straordinaria a cui va dato il merito di questa bella azione.









