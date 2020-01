Campobello, controlli dei Carabinieri. Un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia. E’ il bilancio dei controlli messi in campo dai Carabinieri a Campobello di Mazara. I militari dell’arma hanno arrestato un 48 enne in esecuzione dell’ordine di detenzione del Tribunale di Marsala. L’uomo deve scontare una pena di 2 anni e otto mesi di reclusione per vari reati che vanno dal furto alla ricettazione allo spaccio di droga. Un uomo è stato denunciato perchè alla guida senza patente. I dettagli nella nota dei Carabinieri.

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno svolto nella serata del 22 gennaio e nella mattinata odierna, un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Campobello, all’esito del quale, hanno eseguito un ordine di esecuzione di pena detentiva a seguito di cessazione della detenzione domiciliare nei confronti di B.G. 48 enne. Il provvedimento è stato emesso dall’ufficio esecuzioni penali presso il Tribunale Ordinario di Marsala …









