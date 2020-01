Aurelio Ombra, domani alle 16 in Chiesa Madre i funerali

Si terranno domani alle 16 in Chiesa Madre, a Marsala, i funerali di Aurelio Ombra, il noto imprenditore, proprietario di Ausonia Srl, scomparso nella notte.

Aurelio Ombra era nato nel 1932, nello stabilimento della Cantine Curatolo Arini, dove lavorava il padre, Salvatore, ra stato incaricato di seguire il primo gruppo elettrogeno installato dalla Deutz nello stabilimento vinicolo.

E’ il padre, poi, a fondare Ausonia. E’ una semplice officina meccanica, all’inizio, ma l’ingegno di Aurelio Ombra la trasforma, negli anni, in un autentico colosso dei gruppi elettrogeni, capace di esportare in tutto il mondo, dal Medio Oriente, agli Stati Uniti.











