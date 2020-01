A Santa Ninfa e Cefalù scoperte due palestre con attrezzature contraffatte e non sicure

La guardia di finanza di Trapani e di Palermo ha sequestrato in una palestra di Santa Ninfa e in una di Cefalù 20 macchinari da ginnastica e per gli esercizi di riabilitazone fisico-motoria, riportanti il marchio italiano Technogym ma in realtà realizzati e importati dall’estero.

L’attrezzatura del valore di 65 mila euro seppur identica all’originale non garantisce, specie nelle parti elettrice quegli standard qualitativi e di sicurezza certificati e riconosciuti al marchio italiano. I due titolari dei centri sportivi sono stati denunciati alla Procura di Sciacca e di Termini Imerese. Qui il comunicato delle fiamme gialle:

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo, in collaborazione con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trapani, hanno sequestrato in due distinte palestre site, rispettivamente, a Cefalù (PA) e a Santa Ninfa (TP), numerose attrezzature per il fitness riprodotte illegalmente. In particolare, nel corso di …









