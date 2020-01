Trapani, Valentina Villabuona: “Con Punto Dritto dimostriamo che i partiti devono aprirsi”

Valentina Villabuona, presidente dell’associazione Punto Dritto e dirigente del Pd, il tesseramento del partito si è concluso. Che numeri ci sono per la provincia di Trapani?

Il tesseramento si è concluso il 7 gennaio, in verità ad oggi non si hanno numeri ufficiali, è probabile che si concluda con un migliaio di adesioni. Attendiamo però che vengano comunicati i dati all’ufficio adesione provinciale per procedere alla certificazione degli iscritti.

Pare di capire che non ci sia una grande soddisfazione, i numeri del passato erano di gran lunga più importanti. Il commissario regionale Losacco ha detto che non c’è da preoccuparsi perché, in passato, si trattava di tesseramento gonfiato e che quello di adesso risulta veritiero. Non è una ammissione di colpa? Un corto circuito che hanno pagato i territori?

È evidente che non c’è soddisfazione in generale per …









