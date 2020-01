Trapani, convegno sulla “Giornata Internazionale degli avvocati in pericolo 2020 Pakistan”

“Giornata Internazionale degli avvocati in pericolo 2020 Pakistan”, è questo il tema dell’incontro che si svolgerà, venerdì 24 gennaio, presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Trapani, alle ore 15:00. Ad aprire i lavori i saluti del prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi e tra gli altri il vescovo Pietro Maria Fragnelli, il presidente del Polo Universitario Ignazio Giacona.

Gli interventi in programma nel corso del convegno, che sarà moderato dall’avvocato Giacoma Castiglione consigliera del COA e presidente della Commissione Pari Opportunità, sono: Daniela Troja, presidente della sezione penale del Tribunale di Trapani (la Questione Turca); Daniela Galazzi, presidente della sezione civile del Tribunale di Trapani (La questione polacca); avvocato Gioia Arnone, esperta di diritto internazionale (La comprensione del diritto alla difesa e la persecuzione degli avvocati in Turchia e Pakistan); avvocato Serena Romano Docente Clinica Legale per i diritti umani Università di Palermo (Il posto dei diritti …









