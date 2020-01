Trapani Calcio, Moscati: “Stiamo cercando di mettere in atto la filosofia di gioco del mister”

Questo pomeriggio, presso la sala stampa “Franco Auci” dello stadio “Provinciale”, si è svolta la conferenza del centrocampista granata Marco Moscati, autore di due reti e un assist in diciotto partite disputate in questa stagione con la maglia del Trapani, che ha dichiarato: “Partendo dal cambio allenatore, ognuno porta qualcosa di diverso, ognuno ha la sua fisionomia di calcio e il suo tipo di filosofia di gioco, e noi stiamo cercando di metterlo in atto. Contro l’Ascoli si è visto sicuramente qualcosa di buono, come atteggiamento e come modo di giocare. Sul mio ruolo? Il mio ruolo è la mezzala, li mi esprimo sicuramente meglio, ma per ora non c’è Del Prete che è infortunato quindi ci sono io sulla fascia, anche se spero che il mister mi faccia giocare nel mio ruolo in futuro. Qui a Trapani mi sto trovando …









Leggi la notizia completa