Panico e terrore sul volo Ryanair diretto a a Londra Stansed.

La cabina poco dopo il decollo dall’aeroporto di Bucarest, in Romania, è stata improvvisamente invasa dal fumo.

E’ stato quindi necessario un atterraggio di emergenza.

Fortunatamente tutti i passeggeri sono rimasti illesi, ovviamente come ben visibile dal video di seguito, è stato tantissimo lo spavento per le 169 persone a bordo. Un volo che difficilmente riusciranno a dimenticare.











