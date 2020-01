Sicilia, turista francese nasconde la droga nelle mutande. Fermato grazie al cane Alex

Arriva in Sicilia da Parigi per trascorrere una vacanza con degli amici e viene fermato all’aeroporto di Palermo grazie al fiuto del cane finanziere Alex.

All’uomo, fermato dai militari della Compagnia di Palermo Punta Raisi, assieme ai Funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno trovato nascoste nelle sue parti intime, oltre 7 grammi tra marijuana e hashish.

Nel corso del 2019 sono state segnalate alla Prefettura, dai Finanzieri e dai funzionari doganali di Punta Raisi, oltre 200 persone per detenzione di sostanze stupefacenti, denunciati all’A.G. 10 soggetti, di cui 3 tratti in arresto, nonché sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 1.900 gr. tra Hashish e marijuana, gr. 450 di eroina, gr. 720 di sostanze psicotrope di varia natura e oltre euro 30.000 in contanti.









Leggi la notizia completa