Sicilia, sabato prossimo le Sardine scendono in piazza

Da Trapani e Calatanissetta, da Palermo a Catania, sabato prossimo le Sardine in piazza in tutta la Sicilia. La manifestazione si svolgerà in contemporanea in nove città di ogni provincia. A Trapani la manifestazione è a Palazzo Cavarretta, in corso Vittorio Emanuele, a Palermo il ritrovo sarà a piazza Sant’Anna, nel cuore del centro storico. Le Sardine si ritroveranno alle 18 anche in via Giacomo Medici a Milazzo; in piazza Vincenzo Bellini di Catania; in piazza Archimede a Siracusa, a Modica in piazza Principe di Napoli; a Delia, in provincia di Caltanissetta, in piazza del Carmelo; in via Mercato Sant’Antonio a Enna; in piazza Cavour di Agrigento.

“La Sicilia unita, da oriente a occidente, da nord a sud, per celebrare la cerimonia di chiusura della Staffetta della Sardina che sta attraversando l’Isola”, scrivono le Sardine sulla loro pagina Facebook. Il viaggio è iniziato mercoledì scorso da …









Leggi la notizia completa