Sicilia, l’Ars boccia l’esercizio provvisorio. Governo e maggioranza nel caos

Colpo di scena all’Ars. L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un emendamento soppressivo dell’articolo 1 del disegno di legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione previsto per tre mesi. Governo battuto in Sala d’Ercole.

«Di fatto abbiamo soppresso l’esercizio provvisorio, inutile andare avanti», ha detto il presidente Gianfranco Miccichè, sospendendo i lavori.

L’emendamento soppressivo messo ai voti era del M5s. Il Pd ha chiesto il voto palese, a quel punto il presidente Miccichè ha aperto la votazione e l’articoli 1 del disegno di legge è stato soppresso: di fatto è venuto meno l’impianto del testo. Solo 27 deputati di maggioranza hanno votato a favore dell’esercizio provvisorio previsto fino al 31 marzo. E non sono bastati per impedire l’approvazione dell’emendamento soppressivo.

Subito dopo la votazione, Miccichè ha convocato la conferenza dei capigruppo.

…









Leggi la notizia completa