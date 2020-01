Salemi. In piena attività lo “Sportello antiviolenza Diana”

Aperto in una calda giornata del primo agosto dello scorso anno, lo “Sportello Antiviolenza e di ascolto di Salemi Diana” è ormai una istituzione consolidata.

In una realtà complessa e contraddittoria come è quella salemitana, se ne notava l’assenza, ma soprattutto se ne sentiva la mancanza. E non solo a causa dei recenti fatti di cronaca.

Nato con un certo ritardo rispetto ad altri comuni ( è il 39^ sportello, in ordine di tempo, aperto in provincia), in poco meno di un semestre ha svolto una notevole mole di lavoro, organizzando e partecipando a diversi eventi di grande valenza socale..

Voluto dall’Amministrazione Venuti e dall’assessora Rina Gandolfo, l’operatività dello sportello si deve ad un gruppo di volontarie che, con professionalità e abnegazione, stanno concretizzando, passo dopo passo, il progetto per il quale è nato.

Si tratta di un …









Leggi la notizia completa