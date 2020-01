Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo all’Istituto “Montalto” di Marausa

Venerdì 17 gennaio, presso i locali dell’ I.C. “Giuseppe Montalto” di Marausa diretto dalla Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile, si é tenuto un incontro, in collaborazione con l’associazione Co.Tu.Le.Vi., per trattare della tematica della dipendenza dal digitale e dei fenomeni ad essa collegati. L’evento, che fa parte del più ampio progetto “Social media addiction”promosso dalla Co.Tu.Le.Vi., mira ad analizzare gli elementi principali del dilagante fenomeno del bullismo in rete, nonché le fattispecie più diffuse di dipendenza “telematica”.

Durante l’incontro sono stati, inoltre, illustrati agli alunni i recenti interventi normativi fra cui la Legge n.71/2017 contenente disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. L’attività realizzata, accolta con entusiasmo dagli allievi, ha rappresentato per loro un’importante occasione di crescita formativa. La Prof.ssa Maria Letizia …









