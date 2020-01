Pantelleria, due borse di studio per neolaureati che hanno discusso la tesi sull’isola

Il Comune di Pantelleria ha emesso un bando per i neo laureati dell’isola: “Tesi di laurea Comune di Pantelleria”.

Sono in palio due borse di studio da 500 euro per i nuovi dottori che abbiano discusso una tesi di fine corso nel 2019, in qualsiasi ateneo italiano, con tema: Pantelleria. Il concorso, pubblicato in data del 15 gennaio, ha scadenza il 29 febbraio 2020.

Gli argomenti dovranno essere attinenti all’arte, economia, scienza, geografia e altro ancora, come riportato sul bando che si allega in fondo.









