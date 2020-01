Pallavolo, il mazarese Bonsignore convocato per stage nazionale giovanile

SETTIMANA DA RICORDARE PER IL NOSTRO Emanuele Bonsignore.

Domenica si è concluso lo stage azzurro di 7 giorni che si è svolto a Roma. Per Emanuele è stata una settimana da ricordare in quanto si è potuto allenare sotto gli ordini di coach Monica Cresta e Vincenzo Fanizza.

“È stata una bellissima esperienza – afferma Emanuele – dal primo giorno mi sono divertito tanto. Allenarsi sotto gli occhi degli allenatori della nazionale giovanile per due volte al giorno è stato qualcosa di stupendo ed emozionante. In particolare negli ultimi giorni sono stati molto istruttivi per me in quanto ci siamo confrontati in amichevole con la rappresentativa del Trentino, squadra di altissimo livello. È stata un’esperienza che vorrei ripetere.

Il presidente, lo staff tecnico e dirigenziale e i tuoi compagni ti fanno i complimenti con la speranza che i tuoi sogni si possono realizzare

