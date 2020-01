Non ci fu sfruttamento, assolti due imprenditori castelvetranesi

Finisce l’incubo per due commercianti castelvetranesi che erano stati indagati per sfruttamento e caporalato.Il giudice Lorenzo Chiaramonte del Tribunale di Marsala ha assolto ieri Baldassare Lupo e Giovanni Gabriele, in passato soci in affari nel negoio Toys city, che nel marzo 2017 erano finiti sotto la lente della Guardia di Finanza dopo la denuncia di una ventenne campobellese J.C. che aveva lavorato in nero presso la loro azienda per qualche mese prima di essere assunta con un contratto di apprendistato. Al termine del periodo di prova la ragazza non venne riconfermata nel lavoro e le sue dichiarazioni alle fiamme gialle portarono all’apertura di un’inchiesta ed al seguente rinvio a giudizio per i due imprenditori.

Nel corso del dibattimento i legali Vincenzo Basile per Lupo e Cristina Sciuto per Gabriele hanno portato prove a difesa dei due nel corso del dibattimento anche il …









