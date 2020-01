Mazara, il Consiglio sorteggia nuovo Collegio Revisori ma l’ex presidente Cittadino denuncia “irregolarità”

Il Consiglio comunale di Mazara del Vallo nella seduta di ieri ha nominato, con sorteggio, i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio.

Dall’elenco degli ammessi sono stati estratti: Vincenzo D’Angelo di Erice, Antonio Maria Fricano di Casteldaccia e Carmelina Volpe di Agrigento.

A presiedere il Collegio dei Revisori di Conti sarà Carmelina Volpe, che ha all’attivo 15 incarichi di Revisore rispetto ai 4 di D’Angelo ed ai 2 di Fricano.

Estratti a sorte anche 6 membri supplenti, nel caso di rinuncia dei componenti titolari estratti: sono Piero Castelli, Vincenzo Catalano, Andriana Minuti, Rosario Ginex, Salvatore Di Lena e Pietro Gioviale.

Non è escluso però che l’iter per la nomina del Collegio dei Revisori del Comune di Mazara possa avere strascichi “giudiziari”. Infatti il

presidente uscente del Collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Calogero …









