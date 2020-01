Marsala, il Comune vuole la gestione dei pontili dello Stagnone

Il Comune di Marsala vuole prendersi la concessione dei pontili dello Stagnone al posto del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Lo annuncia con una nota il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, che afferma che l’amministrazione ha risposto e non si è tirata indietro rispetto alla richiesta inviata dall’Ente provinciale, riguardo alla possibile gestione in concessione della Riserva.

Sulla vicenda dei pontili e della loro possibile privatizzazione – il Libero Consorzio ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse da parte di privati – ne parliamo più ampiamente in un nostro articolo che potete leggere qui.

“Si comunica la disponibilità di questo Comune a subentrare nella concessione di pontili, passerelle e solarium in legno presenti nella Riserva naturale dello Stagnone”. È quanto scriveva lo scorso 8 Gennaio il sindaco Alberto Di Girolamo in risposta al Libero Consorzio comunale di Trapani, il cui Commissario straordinario chiedeva …









Leggi la notizia completa