Marsala “bella fitusa”, i rifiuti a Salinella e l’intervento di pulizia in piazza Caprera

L’ingresso di un parco, “cosa c’è di più idoneo per scaricare i propri sacchi della spazzatura?”. No, non siamo diventando matti, ma è il ragionamento, assurdo e folle che, invece, avrà fatto chi ha buttato a Marsala, questi sacchetti che vedete nelle foto che pubblichiamo e che ci ha inviato il nostro lettore Daniele, per la nostra campagna Marsala “bella fitusa”.

Il Parco di Salinella, e lo diciamo tutte le volte che ne scriviamo, è una straordinaria risorsa ambientale per la nostra città, ma evidentemente non tutti lo sanno e non tutti lo rispettano se si continua ad utilizzarlo come una discarica.

Altro luogo di cui ci occupiamo ancora una volta, è il giardino di Piazza Caprera. Domenica, grazie alla segnalazione di un nostro lettore abbiamo pubblicato l’articolo con i rifiuti e il degrado un po’ in tutte le zone della piccola villetta.

