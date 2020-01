Luigi Di Maio si dimette da capo politico del M5S. Alle 18 la comunicazione ufficiale

Si è concluso alle 11.45 l’incontro di Luigi Di Maio e i ministri a Palazzo Chigi: è durato poco più di un’ora. Di Maio ha incontrato ministri e viceministri M5S per annunciare le sue dimissioni da capo politico. Una scelta, che sarà comunicata pubblicamente oggi pomeriggio alle 18, che Di Maio ha già anticipato ai suoi: «Lascio da capo politico». Il ministro dei Esteri parlerà oggi nel corso dell’evento previsto con i facilitatori, al Tempio di Adriano. «Resto alla Farnesina, ma è il momento di un passo indietro dal partito. Sono stanco, esausto, deluso, incazzato» dice Luigi Di Maio. Beppe Grillo: «Si è rotto qualcosa, inutile nascondercelo»

Cresce, in queste ore, l’ipotesi di affidare la reggenza del M5S a Vito Crimi, in vista degli Stati generali previsti nella metà di …









