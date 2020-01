Le cover e i duetti della terza serata di Sanremo 2020

È stato diffuso l’elenco delle cover che i big in gara a Sanremo 2020 porteranno sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì, quella dedicata alle celebrazioni per i 70 anni del Festival della Canzone Italiana. Ci sono delle belle sorprese. Ecco la lista:



– Anastasio canta Spalle al muro, brano portato al successo da Renato Zero nel 1991, classificandosi secondo, dietro a Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante;

– Piero Pelù opta per Cuore matto intonata da Little Tony e Mario Zelinotti nel Sanremo del 1967;

– Elodie duetta con il pianista siriano Aeham Ahmad sulle note di Adesso tu, con cui Eros Ramazzotti partecipò al festival nel 1986;

– Elettra Lamborghini mette in campo MYSS Keta per una versione (si spera) cult di Non succederà più di Claudia Mori, presentata (in qualità di ospite) …









Leggi la notizia completa