L’Alberghiero di Castelvetrano “vola” a Nizza, nuove opportunità!

Non si arresta l’instancabile ricerca di nuove opportunità e il raggiungimento di traguardi sempre più importanti da parte dell’I.P.S.E.O.A. “Virgilio Titone” di Castelvetrano.

Fra circa dieci giorni, infatti, una delegazione dell’Istituto – formata da circa quindici partecipanti, fra docenti e alunni – volerà in Costa Azzurra per partecipare attivamente alla 29esima edizione del prestigioso salone AGECOTEL, manifestazione biennale di ‘celebrazione’ delle arti e dei mestieri legati ai settori dell’accoglienza, del turismo e soprattutto della ristorazione e dei servizi alberghieri, organizzata dalla Regione Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ristoratori, albergatori, chef e gestori di attività legate all’enogastronomia provenienti da tutto il mondo si ritroveranno presso il celebre Palazzo delle Esposizioni di Nizza dal 2 al 5 febbraio 2020 per confrontarsi e conoscere le innovazioni inerenti il settore, incontrare nuove culture, …









