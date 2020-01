La condanna a Rino Giacalone. Fava e Giulietti: “Vicenda preoccupante”

Si è svolta a palazzo dei Normanni, sede dell’Ars, la conferenza stampa congiunta di Claudio Fava, Presidente della Commissione regionale antimafia e di Beppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale stampa italiana, sul caso di Rino Giacalone, il giornalista condannato per diffamazione dalla Corte di Appello di Palermo per aver definito “un pezzo di m***” il boss deceduto di Mazara del Vallo Mariano Agate.

“Abbiamo ritenuto che questa fosse la cornice più giusta per esprimere qualche preoccupazione non tanto su una sentenza- ha affermato Claudio Fava in apertura del suo intervento- ma sugli effetti che alcune sentenze possono produrre nei confronti della vostra professione e penso alla vicenda di Rino Giacalone e alla condanna che lo ha visto soccombere per avere offeso la memoria del capomafia Mariano Agate. La richiesta di pena detentiva che era stata presentata dall’accusa la consideriamo una richiesta …









Leggi la notizia completa