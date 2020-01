In Sicilia l’amianto continua a fare 600 vittime all’anno

L’amianto uccide più di sei mila persone nel 2017, oltre 600 nella sola Sicilia. Diverse le patologie asbesto correlate. Sono censiti 1800 casi di mesotelioma di cui oltre il cinque per cento nella regione. Purtroppo i dati dicono che quasi il cento per cento di coloro che si ammalano di mesotelioma sono destinati a morire. Nell’isola, tra il 2000 e il 2011, sono 947 i casi, con una media che sfiora i 100 l’anno. In generale, i cancri al polmone causati o aggravati dall’esposizione ad amianto, poiché “potenzia l’effetto degli altri cancerogeni, con una sinergia moltiplicativa” sarebbero causa di almeno 3600 decessi. A questi vanno aggiunti circa 600 casi provocati dall’asbestosi e poi tutti gli altri legati alle altre malattie asbesto correlate. Parliamo di tumori alla laringe, faringe, esofago, fegato, colon e ovaio, ma anche placche pleuriche ed ispessimenti pleurici e di complicazioni …









