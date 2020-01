Il Ministero della Giustizia assume in Sicilia

E’ stata avviata da poco una selezione per assumere 109 persone, da inquadrare come conducenti di automezzi.In particolare, 19 posti riguardano le Amministrazioni Centrali nella sede di Roma e i restanti sono relativi altre città italiane. In Sicilia (regione record per numero di posti da assegnare) verranno assunte 14 figure a Palermo, a per Catania, 5 a per Caltanissetta, 2 a Messina. Per la selezione è previsto un concorso. Ai candidati si richiede l’iscrizione ai centri per l’impiego. Occorre aver compiuto 18 anni, essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore) e di una patente di guida di tipo D. Chi risulterà idoneo verrà assunto tramite un contratto a tempo indeterminato.Per conoscere gli altri requisiti e i dettagli della selezione è possibile accedere direttamente al bando, cliccando sul seguente indirizzo: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId= …









Leggi la notizia completa