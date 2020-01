I muccunetti di Mazara del Vallo: antichi dolci realizzati dalle suore di clausura – La ricetta

I muccunetti sono antichi dolci tipici della Sicilia occidentale, e più precisamente della zona di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

Questi ‘bocconcini’, vengono realizzati con zuccata, la tipica zucca candita siciliana, mandorle, zucchero e uova, e hanno una storia antichissima, che ha origine dalla maestria delle Suore benedettine del Convento di clausura di San Michele. L’arte pasticcera svolgeva un ruolo fondamentale nella vita monacale, che, attraverso i dolci, si guadagnava l’attenzione del mondo esterno, e quindi oboli e offerte.

I muccunetti venivano realizzati a mano seguendo l’antica tradizione, che voleva che nella ruota di ferro del Convento, si disponessero i soldi per l’offerta; la ruota poi si girava e dall’altra parte spuntava un pacchetto di muccunetti. Oggi i muccunetti si trovano in commercio in molte pasticcerie siciliane, ma presso il comprensorio di San Michele, le …









