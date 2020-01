Erice, fa discutere il caso di Paolo Genco: assessore e consigliere

C’è un caso che a Erice fa molto discutere. Quello di Paolo Genco che continua a ricoprire la doppia carica di assessore e consigliere comunale. Se dovesse rinunciare al secondo incarico, in Consiglio, al suo posto, entrerebbe Ninni Simonte.

Ma Genco finora non ha voluto fare alcun passo indietro. Genco era stato nominato assessore dopo l’ingresso in Giunta di Peppe Spagnolo che si dimise da consigliere, dando spazio a Michele Cavarretta.

A Trapani, invece, Peppe pellegrino si è dimesso da consigliere comunale per dedicarsi soltanto al nuovo incarico e cioè quello di assessore. Quello di Genco, insomma, resta un caso unico.









Leggi la notizia completa