Droga alla Trapani bene, 12 rinviati a giudizio, 2 chiedono il patteggiamento

Udienza preliminare, questa mattina, dinnanzi al Gup di Palermo. E’ stato deciso il rinvio a giudizio di dodici dei quattordici componenti della banda di spacciatori che rifornivano di droga la Trapani bene.

Gli altri due hanno deciso di percorrere strade diverse. E precisamente Luigi Parolisi ha chiesto il rito abbreviato, mentre Antonino Di Pietra ha optato per il patteggiamento.

Entrambi, pertanto, a febbraio, dovranno ripresentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari del capoluogo siciliano che dovrà pronunciarsi sulle loro istanze. Gli altri indagati, invece, il prossimo sei marzo dovranno comparire innanzi al tribunale di Trapani dove verrà celebrato il processo.

La banda venne smantellata, nel novembre del 2014, dagli agenti della Squadra mobile.

A capo, Massimiliano Voi e Mariano Galia.

I due oltre ad aver messo su l’organizzazione, provvedevano a rifornirsi di cocaina e hashish. Erano loro, infatti, ad organizzare viaggi a Palermo, ma anche in Calabria e …









